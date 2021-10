Squid Game massaal nagespeeld op de basisschool: ‘Ouders realiseren zich niet wat de impact is’

De Zuid-Koreaanse Netflixserie Squid Game staat al weken op nummer één in de lijst met best bekeken series. Ook onder basisschoolleerlingen is de serie - eigenlijk voor 16 jaar en ouder - razend populair, vaak tot groot ongenoegen van ouders en leerkrachten. ,,Ik vraag me af ouders zich realiseren wat de impact kan zijn.”

In Squid Game strijden vierhonderd schuldenaars om een grote pot met geld. Hiervoor spelen ze diverse kinderspelletjes, waarbij ze hun eigen leven op het spel zetten. Wie het niet redt of niet snel genoeg is, wordt meedogenloos neergeknald. Vanwege het gewelddadige karakter heeft Netflix de serie bestempeld als een serie voor 16 jaar en ouder, maar daar lijken jongere kinderen zich niet altijd wat van aan te trekken.

Afgelopen week waarschuwde een Belgische basisschool ouders voor Squid Game, omdat leerlingen elkaar te lijf gingen tijdens het spelen van het spel Anna Maria Koekoek. Ook in Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden na het openen van een speciale pop up-ruimte en in Engeland hebben diverse scholen ouders inmiddels opgeroepen om hun kinderen niet naar de serie te laten kijken.

Zorgen

Ook in Nederland zijn er zorgen, zowel bij ouders als bij docenten. De Amsterdamse Barbara (haar achternaam noemt ze liever niet, red.) zag ouders elkaar waarschuwen in de groepsapp van de school van haar 11-jarige zoon. ,,De - voornamelijk - moeders hadden geen idee wat voor serie het was en vonden het gruwelijk dat het kinderspelletje ‘Anna Maria Koekoek’ eindigde in een moordpartij. Een moeder waarschuwde hiervoor in de groepsapp, waarna een flink aantal andere moeders ook aangaven dat hun kind niet mocht kijken, ook al had ‘iedereen’ in de klas het gezien”, vertelt ze.

Indra Spronk schrijft op Twitter: ‘De negenjarige zegt dat AL haar klasgenootjes het constant over Squid Game hebben en die mogen het dus wel kijken, kennelijk, en waarom zij dan niet? Het kan toch niet zo zijn dat er zoveel ouders zijn die hun kinderen dat laten kijken? Ben ik nou raar dat ze dat niet mag?’

Niet voor hun ogen

De Tilburgse basisschoolleraar Martijn Holsappel zag enkele van zijn leerlingen uit groep acht een spel uit de serie spelen op het schoolplein. Hij maakte er een TikTok-filmpje van met de tekst ‘Als je dit kent, dan zou je 16 jaar of ouder moeten zijn... Uhm, hoezo kennen jullie dit?’

Holsappel maakt zich zorgen over de populariteit van de serie onder zijn leerlingen. ,,Het internet staat er vol mee. Ik merk dat een heleboel kinderen uit de bovenbouw fragmenten hebben gezien die niet voor hun ogen bedoeld zijn. Ze zijn te jong om te worden blootgesteld aan dit soort beelden.”

Mediapedagoog Marije Lagendijk sluit zich daarbij aan. ,,Ik vind het wonderlijk dat het zo populair is, want het zijn best wel heftige beelden. Ik vraag me af of ouders zich realiseren wat de impact kan zijn.” Volgens Lagendijk komen kinderen er voornamelijk mee in aanraking via Instagram en TikTok, maar ook door het spelen van Roblox. ,,Dit soort heftige beelden kan kinderen slapeloze nachten geven. Word je er langer aan blootgesteld, dan kan het ook zorgen dat je anders gaat kijken naar de wereld. Je went eraan en geweld wordt zo genormaliseerd.”

Realiteit

Volgens Lagendijk speelt ook de houding van kinderen een rol. ,,Op zo'n jonge leeftijd kunnen ze nog niet goed inschatten wat nu realiteit is en wat niet. Ze hebben wel een moreel kompas, maar dat is nog heel gemakkelijk te beïnvloeden. In het hele groepsproces rond een hype als Squid Game moet je wel heel stevig in je schoenen staan om er niet aan mee te doen.”

Holsappel herkent dat. ,,Nadat ik mijn filmpje deelde, kreeg ik veel reacties van kinderen jonger dan 16 met de melding dat zij het ook keken. Als ik ze dan vroeg wat ze ervan vonden, gaven ze aan dat ze nergens bang voor waren en de serie ook niet eng vonden. Maar dat is allemaal stoerdoenerij, als je het mij vraagt.”

Uitleggen

Hoe ga je nu als ouder of leraar om met de populariteit van Squid Game? Verbieden is volgens Lagendijk niet het antwoord. ,,Dat is ingewikkeld, want ze komen er toch wel mee in aanraking. Het is daarom beter om uit te leggen waarom je liever niet wilt dat ze het kijken. Omdat het te gewelddadig is en dus niet goed voor ze is. Ook al kijken ze dan stiekem toch, ze kijken na zo'n waarschuwing toch op een andere manier.”

Volgens Lagendijk is het ook belangrijk om het gesprek open te houden. ,,Je kunt zeggen dat jouw kind altijd bij jou terecht kan als het toch ergens last van krijgt na het kijken. Daarmee voorkom je dat een kind het stil houdt uit angst om zijn telefoon kwijt te raken.”

Ook Holsappel gaat regelmatig het gesprek aan, op basis van de Kijkwijzer. ,,We praten dan over wat ze wel en niet willen zien. Er zijn kinderen in groep acht die echt alles kijken, maar dan laat ik duidelijk merken dat ik daar wel wat van vind. Maar uiteindelijk is het toch de keuze van de ouders. Het ene kind mag nu eenmaal meer dan het andere.”

De leraar ziet het echter niet allemaal somber in. Hij ziet namelijk wel een kans in het klassikaal benoemen van de positieve aspecten van de serie. ,,Het gaat ook om wat het met je zou doen als je als vrienden tegen elkaar wordt uitgespeeld. Ik zie wel mogelijkheden om dat samen met mijn leerlingen wat dieper te analyseren.”

