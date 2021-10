Squid Game op het schoolplein lomp? Vroeger werd er ook heel wat afgerost

MovieInsiders Podcast Squid Game vanaf 12 jaar kan prima en films zijn preutser sinds #metoo: jee of nee?

14 oktober Uiteraard bespreken Gudo en John in deze aflevering van MovieInsiders het lesbische nonnenepos Benedetta. Schopt regisseur Paul Verhoeven hierin iets te makkelijk tegen hét heilige huisje? De spraakmakende film is tevens aanleiding om eens te kijken naar hoe het gesteld is met seks in cinema. Is het sinds – of misschien wel dóór – de #metoo-discussie allemaal wat erg preuts en saai geworden?