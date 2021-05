SS’er Jacques Philippa verstopte zich 29 jaar op een zolderkamer en ontliep zo de doodstraf

VIDEO Overleden olifantje Thabo en doodgescho­ten Mike: álle dode dierentuin­die­ren komen hier

1 mei Van het olifantje Thabo, dat afgelopen week bezweek aan het herpesvirus in DierenPark Amersfoort, tot de chimpansees Mike en Karibuna, die werden doodgeschoten nadat ze vorig jaar in datzelfde park losbraken. Wat de doodsoorzaak ook is: élk dierentuindier dat in Nederland komt te overlijden, eindigt op de snijtafels van de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde. ,,Vroeger lag de pers nog wel eens in de bosjes.’’