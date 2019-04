Staand plassen voor vrouwen: Yesenia maakt er een missie van

Hoho, plasgoten en tuiten, die bestaan toch al lang en breed? Maar die zijn volgens De Winter niet hygiënisch en praktisch genoeg. ,,We hebben ze uitgeprobeerd. Een papieren plastuit deed zeer en was maar één keer te gebruiken. Siliconen tuiten zijn lastig schoon te maken en sloten niet altijd goed aan. Deze is gemaakt van polymeren met een hoge dichtheid: geuren en restjes blijven niet hangen. Ik kocht ’m in Amerika voor mijn dochter Gabriëla.”



Want bij Gabriëla begint het verhaal. Toen haar basisschool in Uden afbrandde. In de noodbouw waren de wc’s zo vies dat ze er niet wou plassen. ,,Ze ging meteen na schooltijd naar huis en sprak niet met vriendinnetjes af. In één jaar tijd kreeg ze drie keer een blaasontsteking. Ze dronk niet genoeg. Toen was ik het zat.”



De Winter schetst een breder probleem. Van wc’s op festivals waar je als vrouw écht niet op gaat zitten. Plus die lange rijen. ,,Dus zijn we heel erg bezig met hoeveel we drinken. Ook als we een flink eind willen wandelen of fietsen. We kunnen alleen maar hurken in de struiken. Er moest iets veranderen. Dus ben ik gaan zoeken. Staand plassen moet ook voor vrouwen normaal worden. Weg met het taboe.”