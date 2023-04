Staande gehouden om ‘gestolen schilderij’: een prent van vijf euro

Toegegeven, de agenten geloofden hem direct toen hij alles uitlegde. Lubach en zijn huisgenoot sleepten de print van hun woning in De Pijp, naar de woning van vrienden in de buurt van het Vondelpark, omdat hij wèl groot genoeg woonde om de print mooi op te hangen.

,,Onderweg riepen al wat voorbijgangers dat de print nep was – ja, no shit. Maar toen we langs het Rijksmuseum liepen, reed er net een politiebusje langs. Ik dacht er helemaal niet bij na, maar even later stopten ze bij de ingang van het Vondelpark.” De agenten zeiden dat ze hen zagen lopen met het schilderij en even een kijkje kwamen nemen.