‘Staat betaalt dubbel voor onderhouden van inboedel koningshuis’

COMMENTAAR Heb ik dit allemaal echt nodig?

Ieder jaar overvalt het me weer. Ik ben me ervan bewust dat december een dure feestmaand is, vakantie in juli of augustus is een ingecalculeerde kostenpost, maar de echte aanslag op het maandelijkse budget vindt plaats in september. Schoolgeld dat moet worden overgemaakt. De vakantie deed het kroost zichtbaar goed waardoor ze ineens een maat groter zijn, dus moeten er nieuwe gymschoenen, nieuwe voetbalschoenen en kleren worden aangeschaft. En het is de vraag of de laptop (bijkans onmisbaar voor iedere middelbare school leerling) nog volstaat. In september is de maand nog niet begonnen of ik vraag me af: wanneer komt er weer geld binnen Toch heeft deze geldverslindende maand ook een positieve uitwerking. Bij alles wat ik in mijn al dan niet digitale winkelmandje stop, sta ik iets langer stil bij de vraag: heb ik dit werkelijk nodig? Ik sta versteld hoeveel spullen door deze enkele, simpele vraag terug in het schap gaan. Door iets bewuster te winkelen blijk ik met veel minder spullen toe te kunnen.