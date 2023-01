Staat: Niveau asielopvang in Nederland nog steeds te slecht voor meer nareizigers

Het niveau van de asielopvang in Nederland is nog steeds te slecht om veel nareizende gezinsleden van asielzoekers op te kunnen vangen. Dat stelde de Nederlandse staat vanochtend in een zitting bij de Raad van State over de politiek en juridisch zeer omstreden nareisberking. Asieladvocaten stellen dat ook de overheid zich simpelweg aan de eigen wetten en verdragen moet houden.

Quote Je kunt niet het ene recht terzijde schuiven om eventuele schending van een ander recht te voorkomen Advocaat Bezem De nareisbeperking houdt in dat asielzoekers die al wel een verblijfsvergunning hebben gekregen, hun gezin nog niet naar Nederland mogen halen zolang ze in een azc wonen. Dat gezin mag pas komen als er eigen woonruimte beschikbaar is, wat door de wooncrisis nog maanden kan duren. De maatregel werd in oktober ingevoerd en moest ervoor zorgen dat er wat meer ruimte zou komen op de overvolle azc’s. Inmiddels zouden al zo'n 1500 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) zijn getroffen door de maatregel.



,,De staat en opvangorganisatie COA spannen zich tot het uiterste in om de asielcrisis op te lossen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Er slapen inmiddels geen mensen meer buiten, maar er verblijven nog steeds duizenden mensen in de noodopvang. Daar is het niet best”, stelde de advocaat van de Nederlandse staat donderdagochtend bij de Raad van State. ,,De nareisbeperking is genomen om te voorkomen dat de situatie in de opvangcentra nog slechter wordt en zo het Europese verdrag ter bescherming van de rechten van de mensen wordt geschonden.”

Fors bezuinigen

Die opmerking leidde tot hoon vanuit de advocaten van drie asielgezinnen. Zij stelden dat de Nederlandse staat juist die mensenrechten schendt door de gezinnen nog niet naar Nederland te laten komen. ,,Je kunt niet het recht op gezinshereniging terzijde schuiven om een eventuele schending van mensenrechten bij de asielopvang te voorkomen. Beide rechten dienen beschermd te worden", stelde advocate Bezem namens een Turks gezin.

,,Het gaat er simpelweg om dat ook de overheid zich aan de rechtsstaat moet houden’’, zei advocate Ullersma van een tweede asielgezin. ,,De nareismaatregel valt buiten de wet en dat was al lang bekend. Vier rechters hebben hem in twee maanden tijd verworpen. En toch ligt hij hier weer voor. De staatssecretaris kiest een geitenpaadje. Die manier moet hier en nu een halt worden toegeroepen.” Daar komt volgens de advocaten nog bij dat de crisis in de asielopvang door het kabinet zelf is veroorzaakt door de afgelopen jaren fors te bezuinigen op de asielopvang.

Politieke hoogspanning

De discussie over het Nederlandse asielbeleid staat onder politieke hoogspanning. Politieke leiders van de coalitiepartijen overlegden eerder deze week nog over manieren om de gestegen immigratie naar Nederland in te perken. De asieldeal die afgelopen zomer vol bombarie door het kabinet werd gepresenteerd is inmiddels verworden tot een onnavolgbaar traject van geitenpaadjes tussen de rechterlijke uitspraken door.

Nadat vier rechters gehakt maakten van de nareisbeperking en oordeelden dat zeker vier gezinnen, onder meer uit Turkije, Afghanistan en Myanmar, per direct naar Nederland mochten komen, ging de staatssecretaris in hoger beroep bij de Raad van State. Ondertussen verloor de staatssecretaris ook nog zaken waarmee hij wilde voorkomen dat de gezinnen al hiernaar toe zouden komen, voordat het hoger beroep diende. De Raad kijkt nu niet meer alleen naar de zaken van de individuele gezinnen maar geeft een oordeel over het onderliggende beleid. Zo ontspon zich onder meer een diepe juridische en taalkundige discussie over het woord ‘zodra'. De wet stelt dat een asielzoeker recht heeft op gezinshereniging ‘zodra’ hij een verblijfsvergunning in Nederland heeft gekregen. Maar betekent ‘zodra’ juridisch gezien dan ‘direct’ of ‘zo snel mogelijk’?

Ongelijkheid

Gisteren, een dag voor het hoger beroep, besloot Van der Burg opeens dat de nareisbeperking voorlopig niet meer geldt voor asielzoekers die nu krijgen te horen dat ze mogen blijven. Lijkt het er daarmee op dat de staatssecretaris er alvast op vooruitloopt dat ook de Raad van State de nareisbeperking van tafel veegt? Nee, stelde de landsadvocaat. ,,Die beslissing is bedoeld om te voorkomen dat rechtbanken worden overstroomd met nieuwe dossiers. Het zegt niets over het standpunt van de staatssecretaris over de maatregel zelf.”

Het houdt voorlopig wel in dat er op azc’s asielzoekers zitten die te horen hebben gekregen dat ze nog maanden moeten wachten op hun gezin (en daar tegen in beroep zijn gegaan), terwijl een kamer verderop een andere asielzoeker, die later naar Nederland is gekomen, wel per direct zijn gezin mag laten komen.

De Raad van State doet half februari uitspraak. Een exacte datum is nog niet bekend.

Minder nareizigers

Onder de streep heeft de maatregel wel geleid tot minder nareizigers, waarmee het aantal mensen dat op een azc woont minder snel stijgt dan in 2022. Daarmee lijkt het doel dat het kabinet had bij het instellen van de maatregelen, tijd kopen, geslaagd. Momenteel zijn er 51.700 asielzoekers die recht hebben op opvang door het COA, 16.000 van hebben al een verblijfsvergunning en wachten tot er reguliere woonruimte beschikbaar is.

Volledig scherm Asielzoekers met kleine kinderen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. © ANP / Vincent Jannink