Staatsexamen uitgesteld: inburgeraars snakken naar test

Livestream LIVE | Duizenden leerlingen op Malieveld: ‘We gaan door tot Rutte uit zijn kamertje komt’

12:42 Leerlingen uit het hele land leggen vandaag de schoolboeken aan de kant om in Den Haag te demonstreren voor een strenger klimaatbeleid. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Den Haag.