Staatsloterij zoekt winnaar van 100.000 euro

Na alle warmtere­cords nu een koudere­cord: vooral in de tent koud

8:51 Wie vannacht of vanochtend vroeg naar buiten moest, heeft het ongetwijfeld gevoeld: het was behoorlijk fris. Volgens Weerplaza kende vooral Brabant en de Veluwe een uitzonderlijk koude nacht voor deze tijd van het jaar. Na alle warmterecords hebben we ditmaal een kouderecord te pakken.