Staatssecretaris Van den Burg: ‘Het gaat zo niet langer in Ter Apel’

Het kabinet hoopt voor de komende dagen een oplossing te vinden voor de opvangcrisis, die tot grote problemen leidt voor asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. ,,Zoals het nu gaat in Ter Apel gaat het niet langer”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Maar het is onduidelijk of er een oplossing in zicht is.

,,Dat het nu mis aan het gaan is in Ter Apel, en dat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, red.) het niet meer aankan is duidelijk”, aldus de bewindsman. Het komt geregeld voor dat asielzoekers op stoelen moeten overnachten. Gisteren moest het COA zeker 180 asielzoekers naar crisisnoodopvanglocaties elders in het land brengen, omdat de capaciteit in Ter Apel opnieuw helemaal bezet was.

Desondanks kwamen er bedden tekort. Noodhulporganisatie het Rode Kruis is te hulp geschoten met tientallen tenten, waar ruim 150 vluchtelingen in werden ondergebracht, maar de organisatie luidde al snel de noodklok: asielzoekers werden aan hun lot overgelaten en kregen soms urenlang niet te eten.

,,Ik snap helemaal wat het Rode Kruis zegt”, reageert Van der Burg. Hij geeft ook toe dat de hulp van zo’n organisatie eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, ‘maar we hebben gewoon onvoldoende plekken’. ,,Het is de taak van ons allen om dat te regelen, dat lukt nu niet. Ik ben blij dat het Rode Kruis dat doet.” Het Rode Kruis benadrukte gisteren dat het voorzien in eten, drinken en slaapplekken ‘niet de verantwoordelijkheid van de hulporganisatie’ is. Ook liet de organisatie weten de tenten binnen enkele dagen weer weg te halen.

Asielzoekerscentra en woningnood

Dat het zo druk is in Ter Apel komt onder meer doordat de doorstroming stagneert. Statushouders in asielzoekerscentra komen daar niet weg door het tekort aan woningen. Daardoor is er weinig plek om asielzoekers na hun aanmelding in Ter Apel op te vangen, zoals eigenlijk de bedoeling is.

Takecarebnb, de organisatie die vluchtelingenopvang aanbiedt bij Nederlandse gastgezinnen, kan ook geen asielzoekers uit Ter Apel helpen. De organisatie regelt sinds een aantal jaar opvangplekken bij gastgezinnen voor statushouders. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven en dus niet meer in een asielzoekerscentrum hoeven te verblijven.

In de regeling met COA is volgens Takecarebnb-directeur Robert Zaal bepaald dat Takecarebnb geen mensen die net zijn aangekomen in Ter Apel kan koppelen aan huishoudens, maar alleen statushouders. Wel kunnen gasthuishoudens onderdak bieden aan statushouders die nog in asielzoekerscentra zitten, zegt Zaal.

Geen oplossing voor problemen ter Apel

De organisatie denkt dit jaar wel dubbel zoveel statushouders een plek te kunnen bieden bij een gastgezin als vorig jaar. Dat heeft te maken met het hoge aantal gastgezinnen dat zich dit jaar bij Takecarebnb aanmeldde vanwege de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Sinds de oorlog daar is de organisatie samen met onder meer het Rode Kruis aangesloten bij een landelijk consortium, RefugeeHomeNL, dat op grote schaal plekken bij gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen regelt.

Dat er toch ‘maar’ enkele honderden gastgezinnen opvang kunnen bieden aan statushouders komt volgens Zaal mede doordat het koppelingsproces veel uitgebreider is dan voor Oekraïense vluchtelingen. ,,We willen met deze groep echt een slagingspercentage van 100 procent.” Bovendien, stelt Zaal, is Takecarebnb ‘geen capaciteitsinstrument’ waarmee de problemen in Ter Apel opgelost kunnen worden.

