Staatssecretaris Van der Burg wil binnen maand vier ‘overlooplocaties’ Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft binnen een maand drie tot vier locaties nodig die als ‘overloop’ voor het overbelaste Ter Apel kunnen worden ingezet. Daarnaast moet er in elke provincie een ‘doorstroomlocatie’ komen waar 500 tot 1500 erkende vluchtelingen vanuit het asielzoekerscentrum (azc) kunnen verblijven, in afwachting van definitieve huisvesting.

In een brief doet Van der Burg dinsdag een dringend beroep op alle burgemeesters en commissarissen van de Koning om snel beide types locaties aan te bieden. 's Avonds gaf hij na een overleg met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad wel aan niet te verwachten alles in een maand geregeld te hebben.

De overloopplekken moeten in het noorden, midden en/of in het zuiden van het land gerealiseerd worden en ieder een capaciteit van zo’n 500 asielzoekers hebben, schrijft de staatssecretaris. Die locaties moeten worden gebruikt als wachtkamer en zogeheten voorportaallocaties voor het aanmeldcentrum in Ter Apel.

In dat aanmeldcentrum worden asielzoekers na aankomst geïdentificeerd en geregistreerd door de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). ‘Op dit moment is er onvoldoende verwerkingscapaciteit in de asielketen om de asielinstroom bij te houden. Niet iedereen kan direct na aankomst worden geïdentificeerd’, schrijft Van der Burg.

Volledig scherm Asielzoekers arriveren bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. © ANP

Opvangtekort voorkomen

De staatssecretaris heeft aan de gemeente Westerwolde (waartoe Ter Apel behoort) beloofd dat er niet meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel verblijven. Om zich aan die belofte te houden en om te voorkomen dat er, zoals vorig jaar, weer asielzoekers in het gras moeten slapen, zijn er op korte termijn nieuwe locaties nodig waar mensen kunnen worden geïdentificeerd. De Expo Assen wordt per 1 juli als voorportaal ingezet, maar dit is niet voldoende. In dezelfde maand hoopt Van der Burg het akkoord van nog een gemeente te krijgen.

Voor de 500 tot 1500 statushouders die elke provincie in doorstroomlocaties moeten opvangen, mogen meerdere locaties worden ingezet. Statushouders mogen in Nederland blijven en hebben recht op huisvesting. Vanwege het woningtekort zijn zij gedwongen in een azc te blijven. Die raken daardoor overvol.

Burgemeesters welwillend

‘De realisatie van bovengenoemde locaties kan een nieuw opvangtekort voorkomen’, schrijft Van der Burg. De oproep besprak de bewindsman dinsdagavond ook in het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Zij reageren ‘welwillend’ op het verzoek van de staatssecretaris

Verder hebben de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad de staatssecretaris laten weten dat ze stoppen met de coördinatie van de crisisnoodopvang. Die wordt overgedragen aan de provincies, zei voorzitter Wouter Kolff (burgemeester van Dordrecht) van het beraad. Het Veiligheidsberaad kan het niet tot in de lengte der jaren regelen, zei hij.

Van der Burg zei begrip te hebben dat de burgemeesters stoppen met de crisisnoodopvang. Ze waren al verscheidene keren akkoord gegaan met een verlenging. Een aantal gemeenten blijft wel crisisnoodopvang bieden, in andere gemeenten neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de noodopvang over. En in weer andere gemeenten verdwijnt de crisisnoodopvang, zei Van der Burg.