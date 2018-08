Staking beveiligers Schiphol van de baan

Voor de 4.000 beveiligers op Schiphol zijn afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijden. Ook is er een loonsverhoging van 700 euro eenmalig in 2018 en in totaal 5 procent over de jaren 2019 en 2020 afgesproken. Verder krijgen zij arbeidsduurverkorting.