Staking legt streekvervoer voor tweede dag plat

‘Rechters zullen hoogte van celstraf aanpassen aan nieuwe regels’

13:06 Het is maar de vraag of het beperken van de vervroegde vrijlating bij lange celstraffen er toe leidt dat criminelen ook daadwerkelijk langer in de cel zullen zitten. ,,Rechters zullen hun straffen hier op aan passen”, stelt hoogleraar strafrecht Anton van Kalmthout. Nabestaanden zijn wel tevreden.