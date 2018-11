Stal met dodelijk paardenvirus van bekende ruiter: ‘Ben er kapot van’

De Sectorraad Paarden meldde vanmiddag dat er in de gemeente Hardenberg de neurologische vorm van het zogenoemde rhinopneumonie is vastgesteld. Een variant die zeer dodelijk kan zijn voor paarden en zeer besmettelijk is. De belangenbehartiger voor de paardensector wilde uit privacy-overwegingen niet aangeven om welk bedrijf het ging.

Koorman: ,,Ik ben dat dus helaas. Een paard is al ingeslapen en overleden. Twee andere paarden zijn nog ziek. Mensen aan toe, ik hoop dat ze het redden’’, vertelt Koorman.

Bekendheid

Koorman is een bekendheid in paardenland. Hij deed meerdere tv- en kranteninterviews en duikt vaak op in landelijke paardenbladen. Hij geniet aanzien als paardentrainer. Zijn specialiteit is jonge paarden trainen zodat ze een zadel en een ruiter of amazone accepteren: een moeilijke stap bij jonge paarden. Hij deed onder meer werkzaamheden voor grote stallen als een Reesink, HBC en Eurocommerce.

,,Dit virus is erg besmettelijk en wordt via de luchtwegen overgebracht door de paarden. Het zijn onzekere tijden.’’ Voor zijn paarden maar ook voor paarden in de omgeving van zijn bedrijf of paarden die na transport in de buurt van Koormans paarden kwamen. Zij kunnen het virus mogelijk ook gekregen hebben.

In Nederland en Frankrijk werden er in mei al meerdere gevallen van rhinopneumonie gemeld, met verlammingsverschijnselen en soms ook een dodelijke afloop voor paarden. In oktober brak het virus in Oost-Nederland uit, in Oene.

Zwaar

Koorman: ,,Hoe mijn paarden het kregen, geen idee. Dit is het meest verschrikkelijke dat ik kan meemaken in mijn vak. Dit zo klote. Ik heb het er heel zwaar mee. Ik moet tot maandag wachten om te kijken of er meerdere gevallen bij komen bij mij. Een van de paarden heeft nog echt hele erge koorts... Wachten en duimen. Ik kan alleen maar hopen op positiviteit.’’