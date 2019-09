Start Vuelta in Utrecht bedreigd door stikstofuitspraak, Nederlandse organisatie maakt zich geen zorgen

De start van de Spaanse wielerronde de Vuelta in Utrecht wordt bedreigd door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit een provinciale lijst, die vanavond openbaar is gemaakt, met projecten die mogelijk geraakt kunnen worden door deze uitspraak.

De organisatie La Vuelta Holanda laat in een eerste reactie weten zich geen zorgen te maken. De Vuelta staat volgend jaar gepland op 14 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Op 15 augustus vertrekt het peloton vanuit Den Bosch. De route loopt via de Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort naar de finish op De Uithof. Breda-Breda is op 16 augustus.

De provincie heeft in opdracht van het Rijk een inventarisatie gemaakt van projecten die mogelijk hinder ondervinden van de uitspraak van de Raad van State. In een memo laat gedeputeerde Hanke Bruins Slot weten dat voor de lijst is samengewerkt met gemeenten en waterschappen. ,,Het doel van de lijst is om een beeld te geven van de impact van de stikstofuitspraak op projecten en de Tweede Kamer daarover te informeren.’’

Eerder liet de provincie al weten dat de bouw van zo'n 20.000 woningen in de stad Utrecht op de tocht staat door de uitspraak. De gemeente zei vorige week nog bezig te zijn met het doorrekenen van de gevolgen van de uitspraak op lokaal niveau. De gemeente heeft nog geen lijst openbaar gemaakt van projecten die gevaar lopen. In ieder geval de SP heeft veel vragen voor Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders in Utrecht.

Geen zorgen

De organisatie La Vuelta Holanda zegt: ,,De verwachting is dat de stikstofuitspraken geen invloed hebben op de start van de Vuelta in Nederland, maar omwille van zorgvuldigheid is het sportevenement in de lijst opgenomen. We zijn momenteel in afwachting van nieuwe richtlijnen en beleid vanuit de rijksoverheid om definitief vast te kunnen stellen dat de uitspraken geen effect hebben op het wielerevenement in Utrecht,‘’ zegt woordvoerder Annelieke Dijkstra.

Het lijstje van de provincie geeft geen antwoord op de vraag waarom de Vueltastart er op staat. Waarschijnlijk heeft het er mee te maken dat het evenement tienduizenden toeschouwers trekt die deels met de auto naar de route komen om de renners en de volgerskaravaan te aanschouwen.

Streep

In mei zette de Raad van State een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, omdat het strijdig is met de Europese natuurwetgeving. Een teveel aan stikstof tast de biodiversiteit in natuurgebieden aan. Als gevolg van deze uitspraak staan ongeveer 18.000 projecten, van grote infrastructuurprojecten tot aan de bouw van nieuwe stallen en woningen, op losse schroeven. Nieuw beleid moet de uitstoot van stikstof verminderen.

Als reactie op de uitspraak van de Raad van State stelde het kabinet een adviescollege in onder leiding van oud-minister Johan Remkes. Dit college moet het kabinet adviseren over de te nemen maatregelen. Daaronder valt de verlaging van de maximumsnelheid op wegen en inkrimping van de veestapel, zo maakte het AD zaterdag bekend.