Statiegeldfraude: politie houdt man (44) aan die neppe barcodes op drinkblikjes plakt

Rechter: ‘Activisten White Lives Matter mogen geen beledigen­de stickers meer plakken’

Drie activisten van White Lives Matter (WLM) zijn vrijdag bij de rechtbank in Breda veroordeeld tot taakstraffen van 80, 70 en 36 uur. Volgens de rechtbank maakten ze zich schuldig aan ‘groepsbelediging van mensen met een donkere huidskleur of een andere etniciteit’. Ze moeten later nog voorkomen voor racistische projecties op de Erasmusbrug in Rotterdam.