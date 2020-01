Station Leeuwarden ontruimd om ingetapete jerrycan

Video Waar blijft Koning Winter? Dit zijn de gevolgen voor de natuur

13:00 Muggen en vliegen die je nog steeds in huis tegenkomt, krokussen en sneeuwklokjes die al met hun kopjes boven de grond komen. Het wil maar geen winter worden in ons land. Wat zijn de gevolgen voor onze flora en fauna? ,,Overlast door steekmuggen in januari wordt steeds normaler.’’