Station Leeuwarden ontruimd om verdacht voorwerp in lege trein

Jacht op crimineel geld: FIOD zoekt samenwer­king met Dubai

7:37 In de jacht op crimineel geld wil de FIOD nauwer samenwerken met financiële centra als Dubai, Singapore en Hongkong. Met Dubai, waar topcrimineel Ridouan Taghi onlangs werd gearresteerd, onderhandelt Nederland over een verdrag over de uitwisseling van justitiële gegevens.