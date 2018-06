Stations Amsterdam CS en Zuid voor 350 miljoen euro op de schop

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (spoor) heeft deze grote investeringsbeslissing vanavond bekendgemaakt na overleg in Amsterdam. Concreet wordt het centraal station met 9 doorgaande sporen en bredere perrons klaargestoomd voor een groei van 34 treinen naar 57 treinen per uur.



Hierdoor kunnen er op de trajecten naar bijvoorbeeld Alkmaar, Utrecht, Arnhem en Nijmegen iedere tien minuten treinen gaan rijden. Ook ontstaat er daarnaast voldoende ruimte om zeer regelmatig een snelle treindienst of lightrailverbinding te laten rijden van en naar de luchthaven Schiphol.



Verder wordt station Zuid uitgebreid met een extra vijfde en zesde spoor. Het is de bedoeling dat dit station de aankomstlocatie wordt voor internationale zakenreizigers, die vervolgens hun werk kunnen doen op de Zuidas of met de Noord-Zuidlijn snel richting het centrum kunnen.



Staatssecretaris Van Veldhoven: ,,In de komende tien jaar komen er in de Randstad nog zo’n 500.000 mensen bij. Zij willen natuurlijk vlot naar hun werk, studie of familie en vrienden kunnen. Ik ben blij dat ik samen met de regio Amsterdam kan investeren zodat de trein een nog aantrekkelijker alternatief wordt om van en naar de hoofdstad te reizen.”