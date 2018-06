Cameratoezicht, lik-op-stukbeleid

De steden nemen harde en zachte maatregelen tegen ongeregeldheden. In Den Haag komt extra cameratoezicht, zijn er bewonerspatrouilles en volgt lik-op-stukbeleid voor raddraaiers. ,,In november kregen elf herrieschoppers een gebiedsverbod opgelegd, dat blijft geldig tijdens de wedstrijddagen van Marokko op het WK'', meldt de woordvoerder van de Haagse burgemeester Pauline Krikke.



In Amsterdam zijn de autoriteiten volgens de woordvoerder van burgemeester Jozias van Aartsen vooral alert bij het Mercatorplein, in Utrecht is in aanloop intensief contact geweest met sleutelfiguren in wijken als Lombok. ,,Er is volop contact, we willen overlast voorkomen. Er is alle ruimte voor feest, maar het moet wel gezellig blijven'', zegt de woordvoerster van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.