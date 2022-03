Steden en dorpen solidair met Oekraïne: ‘Grote behoefte bij vluchtelingen aan fysieke ontmoeting’

Vluchten met een ernstig ziek kind: Oekraïense Maria (1) gered door noodzake­lijk infuus in Rotterdam

Toen ze in het ziekenhuis in Kiev de bommen hoorden vallen, namen Pavlo en Anna een radicaal besluit. Ze móésten vluchten, weg van het geweld. Want door de oorlog dreigde de medicatie voor hun dochter Maria, 15 maanden oud, op te raken. Het meisje heeft de zeldzame spierziekte Pompe. Bij het Erasmus MC in Rotterdam werd het gezin met open armen ontvangen.

10 maart