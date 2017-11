Steeds meer kinderen in 'plofklassen'

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schommelt het gemiddelde aantal kinderen in een klas de afgelopen jaren rond de 23 leerlingen. Hoewel dat cijfer klopt, blijkt uit cijfers die deze krant met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in handen heeft gekregen, dat het aantal klassen met minimaal 26 leerlingen in vijf jaar tijd met 5 procent is gegroeid. In 35 procent van alle groepen zitten 26 of meer kinderen.



,,Zeggen dat de gemiddelde groepsgrootte niet stijgt, is struisvogelpolitiek'', constateert Jan van de Ven, mede-oprichter van PO in Actie. ,,Negen jaar geleden waren de klassen met meer dan 30 kinderen op twee handen te tellen. Nu heeft bijna elke school ze.''