Steeds meer leerlingen weer thuis door corona: ‘Situatie werd onbeheersbaar’

Volgens een woordvoerder van koepel VO-raad nemen op veel scholen de coronabesmettingen zeker toe momenteel, soms zelfs fors. ,,Dat is ook voorspeld, met deze besmettelijke variant. Overigens zie je dat de uitbraken onbegrijpelijk lokaal zijn. Soms is er ineens een piek op de ene plek, maar is er elders niets aan de hand.” Volgens hem ligt het aantal besmettingen onder leraren lager en zitten er vooral leerlingen thuis.



De regel is nu: als er binnen een groep of klas, drie of meer coronabesmettingen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen zeven dagen, dan gaat de hele groep of klas in quarantaine. Voor leraren geldt echter dat zij, als ze hun booster binnen hebben of recent corona hebben gehad, niet in quarantaine hoeven.



Een zegsman van de PO-Raad bevestigt dat het op de basisscholen momenteel gaat om ‘aardig wat klassen’. ,,Het is redelijk onrustig, alhoewel de stijging van het aantal besmettingen best logisch is, met omikron.” De koepel noemt de huidige quarantaineregels ‘onduidelijk', wat niet zou helpen bij de aanpak op scholen.