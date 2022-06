Steeds meer meldingen van woekerende probleemplant Japanse duizendknoop

Het aantal meldingen van de Japanse duizendknoop is in de afgelopen jaren flink toegenomen, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van Waarneming.nl. De snelle groei en makkelijke verspreiding van de invasieve exoot vormen een groot probleem in Nederland. De plant is erg lastig te bestrijden en kan veel schade aanrichten aan funderingen, wegen en riolering.

Alleen al in dit jaar tot eind mei werden er bijna anderhalf keer zoveel meldingen gedaan als in de eerste maanden van vorig jaar. Chris van Dijk, plantendeskundige en onderzoeker aan de Wageningen University, zegt dat de plant al langer wijdverspreid is in Nederland. Volgens hem is het goed dat er meer meldingen van worden gedaan. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe beter verspreiding kan worden ingeperkt.

Invasieve exoot

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot en verdringt al woekerend andere planten die hier oorspronkelijk groeien. De soort komt oorspronkelijk niet voor in ons land en is in 1823 uit Japan geïmporteerd. De plant richt schade aan door via bestaande scheuren in beton, metselwerk of asfalt omhoog te groeien. Hierdoor worden deze scheuren groter of kan de omliggende grond omhoog geduwd worden.

,,De Japanse duizendknoop wordt alleen door mensen verspreid, dieren dragen er niet aan bij”, aldus plantendeskundige Van Dijk. Vaak gebeurt de plantvermeerdering per ongeluk. ,,Er wordt veel gegraven in de Nederlandse grond. Als in de afgegraven grond een klein stukje wortel zit en deze grond ergens anders wordt gebruikt, is de plant zo verspreid.”

Herkennen

De Japanse duizendknoop heeft frisgroene bladeren die in het voorjaar een rode nerf hebben. De stengel is groen met rode stipjes en hol. Van augustus tot oktober heeft de duizendknoop witte bloemen. Het helpt volgens Van Dijk als mensen de invasieve exoot eerder herkennen, zodat ze beter weten wat ze ermee moeten doen.

Het wegmaaien van de plant zorgt bijvoorbeeld soms alleen maar voor verdere verspreiding, omdat kleine stukjes van de duizendknoop weer kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant. Daarom is het ook belangrijk dat het plantafval niet bij het tuinafval, maar bij het restafval wordt gegooid, zodat deze zich niet verder verspreidt.

Dennis Geraerts van bestrijdingsbedrijf Geraerts-Someren geeft aan dat de exoot ondanks zorgvuldige verwijdering vaak weer terugkomt. ,,Het uitputten van de plant is de enige manier om er vanaf te komen. Je moet bezig blijven om de plant helemaal uit te roeien.”

