Steeds meer toeslagenouders met uithuisgeplaatste kinderen naar ondersteuningsteam

Het speciale ondersteuningsteam voor ouders die slachtoffer werden in de toeslagenaffaire, breidt uit. In totaal zijn er nu meer dan driehonderd aanmeldingen van ouders van wie de kinderen uit huis werden geplaatst.

Dat het leed, ook als de compensatie in de toeslagenaffaire op gang komt, nog altijd niet is geleden, zien ze ook bij het Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire (OT). Neem één van de moeders die door het team wordt begeleid. Ze is erkend gedupeerde van de affaire en ontving de eerste financiële compensatie van 30.000 euro. Ze kocht er noodgedwongen een auto van - haar huis was ze allang kwijtgeraakt, net zoals haar kind. Als ze nu niet bij familie of bekenden kan slapen, heeft ze dankzij die auto in elk geval een dak boven haar hoofd.

In totaal werden 2090 kinderen uit huis geplaatst. Om hun ouders te helpen is het ondersteuningsteam door minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) in het leven geroepen. ,,Het gaat dan niet altijd om terugplaatsing van de kinderen”, zegt Judith Peeters van het OT. Het Ondersteuningsteam, dat binnenkort met tien extra medewerkers uitbreidt, helpt bijvoorbeeld te ontrafelen wat er nu is gebeurd in de levens van gedupeerden. Met als doel de ouders te helpen de regie over hun leven terug te krijgen of om de stem van een ouder te laten horen. ,,Maar soms gaat het ook om kleine, praktische zaken, waar we mee helpen.”

Quote Terugplaat­sing is ook lang niet altijd de wens, want terugplaat­sing veronder­stelt dat je je leven op orde hebt Judith Peeters, ondersteuningsteam

Terugplaatsing niet altijd de wens

Tot nu toe werden 10 kinderen teruggeplaatst bij hun biologische ouders. In 11 gezinnen is contact tussen ouders en kinderen hersteld, voor 61 ouders werd meer passende hulp geregeld. In 23 gevallen volgde uitbreiding van het bezoekrecht. ,,Terugplaatsing is ook lang niet altijd de wens, want terugplaatsing veronderstelt dat je je leven op orde hebt. Dat je niet meer in je auto woont, bijvoorbeeld.” Voor veel toeslagenouders geldt dat zij nog altijd worstelen met de problemen die de overheid veroorzaakte. Dat onlangs naar buiten kwam dat de hersteloperatie om gedupeerden te compenseren nog tot 2030 kan duren, laat zien dat er voor veel ouders nog een lange weg te gaan is.

Quote Er is belangstel­ling voor de lessen die wij trekken Judith Peeters , ondersteuningsteam Als ouders die weg afleggen, zullen zij het ook een plek moeten geven dat herstel niet altijd mogelijk is. ,,Als een kind van een toeslagenouder negen jaar lang bij een pleeggezin woont, kun je dat niet herstellen. Die negen jaar komen nooit meer terug”, zegt Peeters. ,,Soms gaat het er ook om dat te erkennen.”

In eerste instantie was er veel kritiek op het OT. Dat heeft geen macht om beslissingen over voogdij te nemen, of om hulpverlenende instanties te gebieden een zekere koers in te zetten. ,,Wij hebben die kritiek gelaten en besloten eerst maar eens aan de slag te gaan. Wij willen zelf geen doorzettingsmacht, want dan zouden we onze neutrale positie verliezen.”

Niemand zal leden van het Ondersteuningsteam ook betrappen op harde uitspraken richting de toch al door geld- en personeelstekorten geplaagde jeugdzorg. ,,Onze strategie is om onze kop niet boven het maaiveld uit te steken en vooral te bemiddelen, al loopt dat niet altijd zoals we zouden willen.”

Steeds meer ouders melden zich

Via mond-tot-mondreclame, maar ook middels media-aandacht, melden zich nu steeds meer ouders. Volgens Peeters getuigt het van lef en moed, dat zij ondanks hun grote wantrouwen tegen de overheid tóch de stap nemen naar een door de overheid in het leven geroepen organisatie. De gestage animo betekent ook dat het team moet uitbreiden. Er komen 10 nieuwe, ervaren ‘procesbegeleiders’ bij, waardoor er in totaal 55 medewerkers zijn die het directe contact met de ouders onderhouden.

Die vacatures zijn niet moeilijk te vervullen: het wordt als belangrijk gezien. Ook zijn er geen tijdslimieten voor de procesbegeleiders - zij kunnen zoveel aandacht aan de ouders besteden als nodig is. Dat is aantrekkelijk voor medewerkers. Het ondersteuningsteam is een tijdelijke organisatie, die zou moeten verdwijnen als de toeslagenouders met uithuisgeplaatste kinderen voldoende geholpen zijn. Maar wanneer het werk er precies op zit, is ook voor Peeters moeilijk te zeggen.

Hoopvol

Toch bestaat de hoop dat de erfenis van het Ondersteuningsteam er uiteindelijk één wordt, waaraan alle ouders iets hebben die met jeugdzorg te maken krijgen. De eerste leermomenten zijn al op papier gezet. En het is duidelijk dat veel meer ouders met uithuisgeplaatste of onder toezicht gestelde kinderen behoefte hebben aan een neutrale partij, bij wie ze terechtkunnen.

Peeters is hoopvol dat met zulke inzichten uiteindelijk voor een grotere groep ouders van uithuisgeplaatste kinderen wat kunnen betekenen. ,,We zien in elk geval al dat er belangstelling is voor onze ervaringen en lessen die wij ophalen, ook vanuit het ministerie van justitie en veiligheid.”



