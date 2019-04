Steeds minder jongeren zijn fan van het koningshuis

Zomerse paasdagen in aantocht, maar hoe zit het met Koningsdag?

16:58 Het was koud dit weekend, met her en der zelfs winterse taferelen. Niet echt gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Gelukkig staat er weer een nieuwe week voor de deur, met nieuwe kansen. En er is goed nieuws: het wordt warm in de dagen richting Pasen. Maar hoe warm precies? En kunnen de meteorologen van Weerplaza al iets zeggen over de aankomende Koningsdag?