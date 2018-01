'Steeds vaker ski's gestolen, vooral duur materiaal in trek'

Hij is niet verbaasd over het stijgende aantal klachten en aangiften. ,,Het enige wat je kunt doen, is je materiaal zoveel mogelijk in het zicht houden.'' Ook zijn er speciale skisloten te koop. ,,Huur als het kan ook een kluis. Een tip is om ski's niet als paar weg te zetten, maar te mixen met die van een reisgenoot. Dan zijn ze niet aantrekkelijk."