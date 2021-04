Steekincident in azc Limburg: meerdere gewonden

VIDEO Corona gooit roet in het eten bij exa­menstunt: ‘Het is zo langzamer­hand normaal dat dingen niet doorgaan’

11:40 De periode van examenstunts is weer aangebroken. Scholen zijn vanwege corona strenger op de uitvoering van de ludieke acties tijdens ‘LSD’ (laatste schooldag), want een grootschalig evenement kan nu niet. Toch proberen eindexamenkandidaten er wat van te maken. ,,Ze vinden het vooral ook belangrijk om het leuk met elkaar te hebben in hun laatste periode samen.”