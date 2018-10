Steekpartij op recreatiepark: twee zwaargewonden, verdachte opgepakt

Verknocht aan het Oosten des lands én elkaar

13 oktober Televisiemaker en Almenaar Matthijs van Nieuwkerk en schrijver Özcan Akyol uit Deventer werden verliefd op het Oosten, waar ook hun vriendschap ontsproot. Hun thuis en kameraadschap komen in de vertelmiddag samen. Die presenteren ze in café De Hip in Deventer. Matthijs: ,,Door dit idee met Eus kwam ineens dat besef: hiér woon ik, dít is mijn thuis.’’