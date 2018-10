Steekpartij op recreatiepark: twee zwaargewonden

55e officiële zomerse dag: in de Achterhoek is het liefst 27,3 graden

19:35 DOETINCHEM - In het Achterhoekse Hupsel werd om 14.00 uur een temperatuur van 27,3 graden gemeten. Nooit eerder was het zo laat in het jaar zo warm. Het oude record (27,2 graden) dateert van 10 oktober 1921, gemeten op vliegveld Maastricht.