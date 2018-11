Steenrijk? Begin je eigen museum

Voor het geld hoef je er niet aan te beginnen, aan een eigen museum. De meeste recent opgerichte particuliere musea maken, ondanks groeiende bezoekersaantallen, geen of nauwelijks winst. Neem Voorlinden, het museum van de zeer succesvolle chemie-ondernemer Joop van Caldenborgh, dat in september 2016 de deuren opende. Vorig jaar draaide het museum in de Wassenaarse duinen een omzet van 4,2 miljoen euro, maar onder de streep resteerde een plusje van 27.000 euro. Als zijn eigen bedrijf Caldic in het verleden dergelijke magere resultaten had laten zien, zou Van Caldenborgh zijn museum nooit hebben kunnen betalen.



,,Toch zijn er slechtere dingen om met je geld te doen”, zegt voormalig Hermitage-directeur Ernst Veen. ,,Als je een dure boot koopt, heb je er hooguit een paar weken per jaar plezier van. Met een museum kun je iedereen het hele jaar door laten genieten van kunst.’’



Zo moeten meer mensen hebben geredeneerd. De afgelopen tien jaar hebben allerlei particuliere musea het levenslicht gezien, waaronder MORE, van de eveneens uit de chemie afkomstige ondernemer Hans Melchers, en No Hero van zakenman Geert Steenmeijer, die veel geld verdiende met zijn bedrijf Hartman, bekend van de tuinstoelen. Binnenkort opent het Lisser Art Museum (LAM), een initiatief van supermarktondernemer Jan ‘DIRK’ van den Broek. LAM exposeert kunst die iets te maken heeft met eten, drinken en winkelen.