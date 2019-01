Stef Blok: bereid je beter voor op je verre vakantiebestemming

28 procent van de Nederlanders die het afgelopen jaar op vakantie gingen naar een land buiten Europa (inclusief Rusland en Turkije) raadpleegde het reisadvies voor het land en 37 procent van deze groep informeerde zich over vaccinaties of malariatabletten voordat ze op reis gingen. 18 procent van de reizigers zocht informatie op over wetten en gebruiken in dat land, stelt het ministerie.

Uit het onderzoek dat NBTC-NIPO Research deed, blijkt dat veiligheid een belangrijke factor is bij de keuze van een vakantiebestemming. Ongeveer twee derde van de ondervraagden noemt de gezondheidssituatie in een land van belang, voor 61 procent van de Nederlanders is terrorismedreiging een belangrijke factor bij de afweging of ze wel of niet naar een land gaan.