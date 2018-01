Stef Bos verloor beste vriendin na psychose

,,Een psychose besluipt je niet, het is als een knal die er in een keer inhakt. Alsof er een zekering in het brein doorbrandt. Achteraf was er misschien een eerder signaal geweest waarop ik alerter had moeten reageren. Ze had iemand leren kennen tijdens een vakantie in Griekenland. Op een avond had ze de tafel voor hem gedekt en kaarsen aangestoken terwijl ze geen afspraak hadden. Ze zei: ik voel dat hij komt. Ik dacht nog: wat vreemd. Maar ergens vond ik het ook romantisch en daarom liet ik het gaan.''



Maria werd twee maanden na haar psychose dood gevonden op de bodem van een put in een olijfboomgaard op Kreta. Of ze daar bewust belandde of door hallucinaties terecht kwam, weet Bos niet. ,,De psychiatrische vervolghulp in België is slecht waardoor ze weer snel buiten stond. Daarnaast weigerde ze haar medicijnen in te nemen. En ze luisterde naar niemand. Het was onwezenlijk om te zien hoe zo'n fantastische gevoelige vrouw en moeder nooit meer naar haar kinderen vroeg. Alsof de kern uit haar wezen was getrokken.''