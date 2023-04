Stefan (35) was koud in Deventer en werd meteen ‘halfdood’ geslagen: ‘Bloed moest van straat gespoeld worden’

Vrouw bevalt van dochtertje op vlucht­strook A13: ‘Agenten stonden met tranen in hun ogen’

Een vrouw is zondagmiddag bevallen van een dochtertje op de afrit van de snelweg A13 in Delft. Ze was met haar man onderweg naar het ziekenhuis toen de baby niet meer kon wachten. Een verloskundige, die al achter het stel aanreed, was er snel bij om de bevalling in goede banen te leiden.