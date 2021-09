Stelselmatig gesjoemel door Syriërs in Eindhoven: onderzoek naar nepfacturen bij de tandarts

‘MIT het domste plan in de geschiede­nis van de Nederland­se politie’

16 september Wetenschappers en sleutelspelers in de opsporing zijn zeer kritisch over het in aanbouw zijnde Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil inzetten tegen de zwaarste georganiseerde misdaad.