Stem op dé Frekkel van Nederland! En de genomineerden zijn...

Diamantroof Schiphol Zeven jaar cel voor leider van grootste roof in Nederland ooit

15:45 Errol H.V.,de man die gezien wordt als organisator van de opzienbarende diamantroof op Schiphol in 2005, is vandaag veroordeeld tot zeven jaar cel. Ook H. V.'s mededaders hoorden vandaag hun vonnis voor het aandeel in de grootste roof in Nederland ooit.