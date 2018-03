Sterftecijfers schieten omhoog door griep en kou

Al de hele winter sterven er wekelijks meer personen dan in de winters tussen 2011 en 2016. Die waren alle (vrij) mild. Wel kende de winter van vorig jaar meer sterfgevallen, met name in januari 2017. Dat was het gevolg van een langdurige griepgolf, die al in december begon.



Dit jaar volgt de griepgolf relatief later. Vandaar dat dit ook nu pas resulteert in veel sterfgevallen. Pas nu in week zeven - de periode 12 tot en met 18 februari - ligt het aantal wekelijkse overlijdensgevallen hoger dan vorig jaar.



Met name ouderen zijn het slachtoffer, meer nog dan vorige jaren. Het aantal sterfgevallen onder 80-plussers ligt in de eerste zeven weken van 2018 ruim een kwart hoger dan in een gemiddelde week vorig jaar. In de groep 65- tot 80-jarigen lag het aantal sterfgevallen 12 procent hoger.