Sterkste Man-finalist overlijdt aan corona, ook zoon (27) in coma: ‘Niet te bevatten’

Het verdriet is onmetelijk groot in de familie Schonewille, zegt zoon Bart in gesprek met deze site. ,,Het is verschrikkelijk wat ons gezin nu overkomt, echt onvoorstelbaar”, vertelt hij hoorbaar aangeslagen. ,,Een paar weken geleden was er nog niets aan de hand. En nu ben ik mijn vader verloren en ligt mijn broertje heel slecht in het ziekenhuis. Het is maar een rare ziekte, dat corona.”