Steven (37) onderging levensreddende operatie en leeft nu op batterijen: ‘Ik heb geen hartslag meer’

Update Vrouw (24) meermaals overreden door taxi na ruzie om neptele­foon

13:50 In Amsterdam-Noord is zaterdagavond een vrouw van 24 meerdere keren opzettelijk overreden. Het voertuig van de verdachte is daarna door omstanders vernield. De vrouw werd aangevallen na een ruzie over een mobiele telefoon, die niet echt bleek te zijn. Ze is opgenomen in het ziekenhuis maar is aanspreekbaar.