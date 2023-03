Stijging aantal seksuele misdrijven, politie registreerde bijna 10.000 zaken in 2022

De politie heeft vorig jaar 9900 seksuele misdrijven geregistreerd, 1100 meer dan in 2021. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe politiedata. Het is het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. Vooral aanrandingen en verkrachtingen werden meer gemeld dan voorgaande jaren.

In 2013 legde de politie in totaal 8600 seksuele misdrijven vast. Daaronder valt onder meer aanranding, verkrachting en ontucht met minderjarigen. Daarna daalde het aantal, tot 7700 in 2015, om in 2018 weer te stijgen tot 9100. Oorzaak hiervan is mogelijk de MeToo-beweging die eind 2017 opkwam, zegt een woordvoerder. In de twee jaren daarna waren er minder meldingen, maar sinds 2021 is weer sprake van een toename naar bijna 10.000 het afgelopen jaar.

Volgens het statistiekbureau is de laatste toename vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal geregistreerde verkrachtings- en aanrandingszaken. In 2022 werden 2955 aanrandingen en 2885 verkrachtingen gemeld, een record. Een jaar eerder ging het om respectievelijk 2265 en 2400. Ook deze stijging kan volgens het CBS het gevolg zijn van de toenemende maatschappelijke aandacht voor zedenzaken. Zo kwamen begin vorig jaar de misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland aan het licht.

Slachtoffers van seksuele delicten stappen overigens in de meeste gevallen niet naar de politie, blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. In 2021 deed slechts 11,5 procent van de slachtoffers een melding van wat ze hebben meegemaakt. Dat is fors minder dan slachtoffers van andere soorten delicten. Daar maakt 37,5 procent een melding bij de politie. Ook wachten mensen soms langere tijd. Iets meer dan een vijfde van de verkrachtingen die vorig jaar bij de politie gemeld werden, was gepleegd in eerdere jaren.

Van een geregistreerd misdrijf is sprake als de politie het misdrijf heeft vastgelegd. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat er aangifte is gedaan.