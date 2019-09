Stikstof drukt ons met neus in eigen vuil

Ondanks alle ellende die de stikstofproblematiek in ­Nederland veroorzaakt, zit er ook een mooi leermoment in ­besloten: het drukt ons namelijk met de neus in eigen vuil. Het maakt de grenzen van onze ‘oude’ manier van produceren zichtbaar. Het is uitstoot die niet pas in de toekomst kwaad doet of elders ter wereld, maar gewoon hier en nu. Het doet me denken aan de ‘eerlijke brommer’-sticker van 2012, die ik elke ochtend bij het stoplicht op weg naar de basisschool tegenkom.