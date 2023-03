Stikstofregels dreigen natuurboer Anco te verdrijven uit broedvogelparadijs

Met video Noorder­licht­spek­ta­kel voorbij, maar ‘binnenkort’ een nieuwe kans

Wie zondag- of maandagavond het noorderlicht heeft gemist en hoopte op een herkansing dinsdagavond, heeft dikke pech: de zonneactiviteit die zorgt voor het bijzondere natuurverschijnsel is sterk afgenomen. Maar niet getreurd, zegt weerman Wouter van Bernebeek, want de kans is groot dat het poollicht zich de komende tijd vaker laat zien. ,,Als alles meezit.”