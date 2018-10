Stint moet per direct van de weg, conclusies inspectie vernietigend

De Stint is in 2011 toegelaten op de openbare weg, ondanks negatieve adviezen van twee organisaties op het gebied van verkeersveiligheid. Vanwege zijn breedte is de Stint een mogelijk gevaar op de weg, constateerde RDW. De elektrische bolderkar met tien kinderen zou niet bestuurd mogen worden door een jonge leidster zonder rijbewijs, stelde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Incidenten

Afgelopen jaren zijn er meer incidenten geweest met Stints. In Baarn en Bodegraven vielen al eerder Stints stil op een spoorwegovergang. In meerdere plaatsen weigerden de remmen dienst. In Zeist botste de kar daardoor tegen een garage, waardoor een kind een hersenschudding opliep. In Haarlem knalde een kar vol kinderen tegen een oude man aan. In Amsterdam kon de bestuurder de Stint alleen nog ingrijpen door de contactsleutel om te draaien. ,,Dit is in een panieksituatie geen natuurlijke handeling'', constateert de ILT in zijn rapport.