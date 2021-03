Stokoude gorilla (48) in Blijdorp overleden, ondanks bescherming van Bokito

Om een verdere lijdensweg te besparen, is ervoor gekozen om Annette niet meer bij te laten komen uit de narcose. Er is tijdens de sectie veel weefsel afgenomen voor verschillende onderzoeken en er is materiaal veilig gesteld bij de biobank voor eventuele toekomstige onderzoeken.



Annette groeide aanvankelijk samen op met mannetje Ernst waarmee zij maar liefst zeven jongen kreeg. Van de huidige gorillaman Bokito heeft zij geen nakomelingen.



Daarnaast had ze in totaal 25 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen die in andere dierentuinen werden verwekt: een groot nageslacht dus. ,,Annette was een zorgzame moeder en oma en een rolmodel voor de andere moeders in de groep. Bokito’s harem bestaat nu uit twee volwassen vrouwen en vier jongen.’’