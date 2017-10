Storing Facebook en Instagram voorbij

Update Ontsnapping uit gevangenis Roermond verijdeld na poging he­li­kop­ter­ka­ping

19:59 Bij een grote politieactie in Roosteren in Limburg is vanmiddag een man doodgeschoten. De actie werd ondernomen na een helikopterkaping en een vermoede vluchtpoging uit de gevangenis van Roermond. De actie is onderdeel van een landelijk onderzoek van het Amsterdams parket.