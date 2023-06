Storing legt treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal plat, fans Harry Styles in de stress

,,Alles werkt weer en is stabiel genoeg”, zegt de woordvoerder van ProRail. Naar de precieze oorzaak van de storing bij de verkeersleidingspost wordt nog onderzoek gedaan. Hij benadrukt de hinder voor de reizigers vervelend te vinden, in het bijzonder voor de mensen die op weg zijn naar het concert van popster Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA en die mogelijk hierdoor niet op tijd zijn.



Volgens ProRail is een storing zoals zondagavond niet op te vangen door telefonisch contact met de machinisten, omdat in en rond Amsterdam ontzettend veel treinen per uur rijden.



Amsterdamse vervoerder GVB zet extra’s metro’s in. Een woordvoerster laat weten dat de situatie in de Amsterdamse metro’s met de extra reizigers ‘beheersbaar is, maar we blijven het in de gaten houden’. Voor zover bekend worden er geen extra bussen of trams ingezet, aldus de zegsvrouw.