Storing ov-chipkaartnetwerk NS, producten op kaart laden kan niet

Voor zesde jaar op rij minder stikstof in mest koeien, kippen en varkens, wél meer fosfaat

In de mest van de Nederlandse veestapel zit steeds minder stikstof, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over 2022. De hoeveelheid fosfaat stijgt echter licht. Dat is niet toevallig.