Storing Radio Oost na blikseminslag in Noordwest Overijssel verholpen

Het ging om de frequentie 99,4 MHz in Noordwest Overijssel. Monteurs zijn de hele nacht bezig geweest om de beschadigde apparatuur te vervangen, waarna rond 7.00 uur vanmorgen de zender weer kon worden opgestart. Een klein kwartier later was de zender weer te beluisteren.

Radio Oost was zaterdagavond nog wel te beluisteren via 97,9 MHz in Deventer, 95,6 in Salland en 89,4 in Twente, net als via de kabel en DAB.