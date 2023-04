Storing Vodafone beperkt, nog altijd problemen met bellen naar 112

De storing begon vrijdagochtend vroeg. Al rond 09.00 uur meldde Vodafone dat de oorzaak gevonden was en dat het netwerk zich stabiliseerde. Rond 10.30 uur gaf het telecombedrijf aan dat nog zo’n 30 procent van het netwerk last heeft van de problemen. Over hoe lang het nog duurt voor de problemen opgelost zijn kon Vodafone niets zeggen.

Het bedrijf waarschuwt klanten dat zij wel contact zouden kunnen hebben met 112 maar niets horen of niet verstaanbaar kunnen zijn voor de telefonisten van het alarmnummer. Het bedrijf geeft als tip om 112 met een vaste telefoon te bellen. Maar veiligheidsregio’s raden ook de 112NL app aan. Daarmee kan via internet worden gebeld met het alarmnummer, maar kan ook met de alarmcentrale worden gechat.

Een flink aantal ziekenhuizen in heel Nederland gaf vrijdag aan last te hebben van een storing, waaronder grote ziekenhuizen als het Erasmus MC in Rotterdam en het Amsterdam UMC. Ook zo’n dertig gemeenten zeggen minder bereikbaar te zijn, net als energiebedrijf Vattenfall, ook de universiteiten van Tilburg en Groningen en Rotterdam The Hague Airport hebben last.

Als klanten van Vodafone problemen ondervinden kunnen ze het best bellen via diensten als WhatsApp of FaceTime, geeft Vodafone aan. Omdat dat internetdiensten zijn, zijn die niet getroffen.

KPN laat weten geen last te hebben van een storing. Veel bezoekers van de site allestoringen.nl meldden ook bij deze provider last te hebben van een slechte verbinding. Een mogelijke verklaring is dat ze belden naar Vodafone-klanten en dachten dat de storing aan hun eigen provider lag.