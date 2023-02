Storingsmonteur Peter (73) kreeg avondklokboete en is nog altijd woest: ‘Ik hielp gezin uit de kou’

Het rijtje wordt almaar langer: ook kunstmest­pro­du­cent Yara noteert megawinst

Kunstmestproducent Yara, in Nederland bekend van zijn fabriek in Sluiskil (Zeeuws-Vlaanderen), is het volgende bedrijf in een inmiddels lange rij die in tijden van crisis een megawinst noteert. Over 2022 bedroeg het nettoresultaat 2,6 miljard euro, zeven keer zoveel als in 2021.

17:27